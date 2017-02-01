МИД Норвегии вызвал посла России из-за проблем с визами депутатов

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Российского посла вызвали в МИД Норвегии. Это произошло после того, как депутаты норвежского парламента не получили визы и были вынуждены отменить свою поездку в Москву. В Осло полагают, что решение России было несправедливым и необоснованным.

МИД Норвегии выразили протест российскому послу в связи с тем, что двоим членам делегации норвежского парламента было отказано в выдаче виз для посещения России, передает ТАСС.

В Осло назвали решение России "неоправданным и неразумным". Власти Норвегии призвали российские власти пересмотреть свое решение. Они также напомнили, что делегация собиралась посетить Россию по приглашению главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

По данным источника "Интерфакса", отказ является ответной мерой на ограничение Норвегией доступа на Шпицберген лицам, находящимся в санкционных списках.

Аналогичного мнения придерживаются в Норвегии. Там считают, что причина решения российских властей - последовательное присоединение скандинавской страны к вводившимся против России санкциям и распространение въездных ограничений на территорию арктического архипелага Шпицберген.

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