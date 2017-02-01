Пытавшийся покончить с собой турецкий полицейский сдался властям

Полицейский, угрожавший покончить с собой в одной из палат психиатрической клиники в Стамбуле, сдался властям. Переговоры с потенциальным самоубийцей продолжались более двух с половиной часов. По данным местных СМИ, полицейский наблюдался в клинике на протяжении последних двух лет.

Пытавшийся покончить с собой полицейский, который заперся в одной из палат психиатрической клиники в Стамбуле, сдался властям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Переговоры с потенциальным самоубийцей продолжались более двух с половиной часов. По данным СМИ, полицейский наблюдался в клинике последние два года. Врачи запретили ему носить оружие.

В среду во время очередного посещения клиники врач предложил полицейскому лечь в стационар. На это сотрудник правоохранительных органов отреагировал резко: он выхватил пистолет и приставил его к своей голове. Откуда он взял оружие властям неизвестно. Полицейского на некоторое время поместят в стационар психиатрического отделения.

Инцидент произошел в психиатрической клинике медицинского факультета Джеррахпаша Стамбульского университета. Полицейский заперся в одной из палат и грозится покончить с собой. В СМИ также сообщали о захвате полицейским заложников, однако главврач клиники опроверг эту информацию.

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