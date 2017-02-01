Переговоры о совместной деятельности России и Японии на Курилах начнутся в марте

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Россия и Япония договорились начать консультации о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, первый раунд переговоров состоится в Токио в марте 2017 года.

Россия и Япония достигли договоренности о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России по итогам встречи замглавы МИД Игоря Моргулова с японским коллегой Такэо Акибой.

"Достигнута договоренность о проведении в марте сего года в Токио первого раунда двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили также вопросы развития двустороннего политического диалога, экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов, а также вопросы взаимодействия на международной арене по итогам визита в Японию президента России Владимира Путина.

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