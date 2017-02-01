Киев обвинил Россию в обстреле своего самолета над Черным морем

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Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что в Черном море в районе Одессы был обстрелян украинский транспортный самолет. Стрельба, по утверждению Цеголко, велась с буровых вышек, "ранее захваченных Россией". В качестве доказательств он опубликовал снимки фюзеляжа Ан-26 с пулевым отверстием.

В морской экономической зоне Украины в районе Одессы обстреляли украинский транспортный самолет. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, инцидент произошел во время совершения тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Цеголко отметил, что самолет был обстрелян со стороны буровых вышек, ранее "захваченных Россией".

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Украины, сообщила, что обстрел был совершен из стрелкового орудия. Экипаж не пострадал.

Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook написал, что экипаж самолета якобы зафиксировал работу российской радиолокационной станции в активном режиме, "что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны".