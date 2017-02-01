Слушания по иску Украины к России пройдут в Гааге 6-9 марта

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Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по иску Украины к России с 6 по 9 марта. Слушания будут касаться требования Киева о принятии обеспечительных мер. Иск Украины касается присоединения Крыма к России, дискриминации на полуострове и ситуации в Донбассе.

Слушания по иску Украины к России пройдут в Международном суде ООН с 6 по 9 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Слушания будут касаться требования Украины об определении обеспечительных мер", - говорится в пресс-релизе суда.

В середине января Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев обвинил Москву в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск связан с включением Крыма в состав России, дискриминацией на полуострове, а также ситуацией на юго-востоке Украины.

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