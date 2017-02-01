Причиной ДТП в Новой Москве назвали выезд на "встречку"

Теги: авария жертвы Происшествие москва дтп

ДТП в Новой Москве, в результате которого погибли девять человек, могло произойти по вине водителя иномарки Toyota. По предварительной версии правоохранительных органов, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.

Смертельное ДТП в Новой Москве произошло по вине водителя Toyota, полагает источник ТАСС в правоохранительных органах столицы, знакомый с ситуацией.

По предварительной версии, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с с другим автомобилем. По последней информации, в легковой машине погибли пять человек и трое пострадали, в сгоревшем микроавтобусе УАЗ погибли четверо.

Ранее в интернет попало видео с места аварии на Варшавском шоссе. Кроме этого, СМИ опубликовали имена погибших в ДТП.

Читайте также:

Полиция задержала 6 человек после драки в центре Москвы

В Москве за попытку украсть из банкомата 10 млн рублей задержан мужчина

В Москве из-за 50 тысяч рублей убили 40-летнего мужчину