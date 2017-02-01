В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой

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Украинские военные не оставляют попыток атаковать позиции ополченцев ДНР. За последние сутки в народной республике зафиксировали порядка трех тысяч случаев нарушение режима прекращения огня киевскими силовиками. В среду они пустили в ход системы залпового огня "Град". Основные удары пришлись на северные районы Донецка и Макеевку.

Жители прифронтовых районов Донецка, Макеевки и практически всех населенных пунктов на линии соприкосновения вновь живут в подвалах. Украинская артиллерия работает круглые сутки. Снаряд может прилететь куда угодно, отмечает "ТВ Центр".

Из районов Донецка, где обстрелы наиболее интенсивные, МЧС ДНР пытается организовать эвакуацию мирных жителей. Для этих целей используют бронемашины, которые хоть как-то могут защитить от осколков. Техника инженерная. То есть военная, но без вооружения.

Сводка Министерства обороны ДНР пополняются фамилиями жертв среди мирного населения. При этом страдают даже жители Макеевки, от которых до передовой более десятка километров. Здесь уже нельзя списать на ошибку наводчика - украинская артиллерия целенаправленно бьет по мирным кварталам.

В результате обстрела ранены врачи донецкой бригады скорой помощи, вывозившие из опасных районов пострадавших. Горят машины ремонтных служб, которые пытаются восстановить подачу электричества, воды и тепла в поврежденные дома. Люди греют чайник на костре, потому что добрать до многих коммунальщики не могут.

По данным военных из Донецка, за минувшие сутки были отражены порядка шести атак со стороны украинской армии. Контратаки не предпринимались. И по последним сообщениям, после обеда интенсивность стрельбы на линии фронта значительно снизилась. При этом генералы в Киеве рапортуют об успехах своих подразделений.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".