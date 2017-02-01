Путин заявил о росте числа взявших ипотеку россиян

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Число россиян, использовавших ипотеку для улучшения жилищных условий, в прошлом году выросло на 30%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Правительство России не продлит на этот год программу государственной поддержки ипотечного кредитования. Это связано с тем, что сами банки уже пошли на снижение ставок, отмечает "ТВ Центр".

Ситуация на рынке ипотеки обсуждалась на совещании Владимира Путина с членами правительства. Как доложил первый вице-премьер Игорь Шувалов, в прошлом году граждане оформили более 850 тысяч кредитов на приобретение жилья. Это высокий показатель, связанный во многом с государственным субсидированием процентных ставок. Но сейчас в такой поддержке уже нет необходимости, поскольку ставки в ведущих банках снизились до 12%, а число выданных кредитов в этом году, как ожидается, достигнет миллиона.

На совещании также обсуждалась ситуация на рынке нефти. С начала года вступило в силу соглашение ряда стран об ограничении её добычи. Цена на "чёрное золото" подросла и стабилизировалась на уровне 55 долларов за баррель.