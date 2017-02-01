Собянин вручил награды за строительство МЦК

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Сергей Собянин вручил награды группе руководителей и работников подрядных организаций, внесших личный вклад в реализацию проекта строительства Московского центрального кольца.

Сергей Собянин вручил награды участникам строительства Московского центрального кольца. По мнению мэра, это крупнейший инфраструктурный объект столицы за последние десятилетия.

Как сообщает "ТВ Центр", почетными дипломами правительства Москвы отмечены руководители и сотрудники подрядных организаций, инженеры, машинисты строительной техники, электромонтеры и представители других профессий. Обращаясь к награжденным, глава города отметил, что еще несколько лет назад о Московском центральном кольце жители мегаполиса ничего не знали, проект был реализован в предельно сжатые сроки. Сегодня более 300 тысяч человек ежедневно пользуется этой линией, ставшей составной частью метрополитена. МЦК улучшило транспортную доступность многих районов, где никогда не было метро.

"МЦК продолжает наращивать свой потенциал, интегрируя радиальные направления метро, железные дороги. Мы активно продолжаем с Российскими железными дорогами, с министерством транспорта работать над дальнейшим эффективным использованием этой транспортной инфраструктуры. Надеюсь, что в ближайшие годы объем перевозок на этом кольце увеличится еще как минимум на 50%", - заявил Сергей Собянин.