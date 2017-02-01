Фийон теряет шансы на победу из-за "Пенелопагейт"

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Во Франции разгорается скандал вокруг претендентов на высший государственный пост - Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. WikiLeaks опубликовал данные, что оба они были замешаны в финансовых махинациях. Эти сведения появились на фоне расследования в отношении супруги Фийона Пенелопы. Скандал уже отразился на рейтинге кандидата. Согласно опросам, лишь 19% французов готовы проголосовать за него на выборах президента.

Еженедельник Canard enchaîné шокирует Францию новыми подробностями — будучи ассистентом экс-премьера Пенелопа Фийон заработала не 500, а 800 тысяч евро. И хотя прокуратура еще не успела толком разобраться в этом деле - очные беседы следователей с супругами Фийон состоялись в понедельник, во вторник прошли обыски в Национальной ассамблее, публикации уже обошлись главному претенденту на кресло в Елисейском дворце очень дорого. Всего за неделю, прошедшую с момента выхода первой статьи, рейтинг Франсуа Фийона рухнул почти на 16%, передает "ТВ Центр".

И дело не столько в самой новости. После откровений "Прикованной утки" (так с французского переводится название сатирического еженедельника) либеральная пресса сама словно сорвалась с цепи. "Пенелопагейт", как теперь именуют скандал вокруг кандидата от правых, в телеэфире смакуют круглосуточно.

Не вдаваясь в подробности дела, которых пока практически нет, аудиторию атакуют цифрами не вполне понятно как проведенных опросов, согласно которым якобы 70% населения не верит в невиновность экс-премьера, и шокируют, почему-то анонимными, комментариями депутатов "Республиканцев". Если верить французской версии Huffington Post, в партии уже активно подбирают Фийону замену.

В эту систему Фийон, впрочем, не особо и вписывался. За что и полюбился электорату. Убедительно одолев на праймериз экс-президента Николя Саркози, а следом и мэра Бордо Алена Жюппе, выступавшего за сохранение нынешнего евроатлантического курса, он предложил избирателю новую Францию — сильная экономика, самостоятельная внешняя политика, в том числе и налаживание отношений с Россией. Даже для правых такая программа выглядела смелой. Что уж говорить о левых. После откровенно провального президентства Олланда шансов победить у них практически не было. Но это, если говорить о честной борьбе.

"Как вы видели, проводится кампания чрезвычайного масштаба крайне профессиональной клеветы. Насколько мне известно, в истории Пятой республики подобная ситуация не происходила никогда. Никогда за три месяца до президентских выборов операция таких масштабов и столь профессиональная не началась лишь для того, чтобы попытаться устранить кандидата иным, а не демократическим путем", - восклицает сам Фийон.

И ведь параллельно нарастает скандал вокруг второго самого популярного кандидата на место в Елисейском дворце — от Марин Ле Пен требуют вернуть в бюджет Европарламента 300 тысяч евро. Она якобы тоже нанимала фиктивных сотрудников: помощницу и телохранителя.

"Я абсолютно не согласна с такой постановкой вопроса нашими политическими противниками в Европарламенте. Мы там находимся в оппозиции, мы приносим руководству немало беспокойства, увеличивая от выборов к выборам количество своих депутатов. Вот они и задались целью с нами разделаться", - говорит она.

И Ле Пен и Фийон уже представили следствию доказательства своей позиции. Но вот сумеют ли исправить ситуацию — большой вопрос. В войне компроматов, на которую сильно походят нынешние события, главное не доказать вину, а оставить у избирателя неприятный осадок. И если так, то с этим соперники двух лидеров предвыборной гонки, похоже, уже справились.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.