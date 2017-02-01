Граждане трех стран погибли в ДТП в Новой Москве

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Восемь человек погибли, четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате лобового столкновения автомобилей УАЗ и Toyota на Варшавском шоссе в Новой Москве. Для эвакуации пострадавших были задействованы спасательные вертолеты. По неподтвержденным данным, в иномарке находились граждане Киргизии.

В результате ДТП в Новой Москве погибли восемь человек. Как пишет ТАСС, среди погибших — трое граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Личности еще четырех человек пока установить не удалось. По предварительной информации, среди них могут быть граждане Киргизии. В посольстве страны в Москве заявили, что ждут от правоохранительных органов уточненные данные.

Среди пострадавших оказались граждане трех стран — России, Узбекистана и Киргизии. Всего травмы в результате ДТП получили четыре человека. Они доставлены в медицинские учреждения Москвы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще двоих — средней степени тяжести.

На месте аварии находится корреспондент "ТВ Центра" Александр Огородников.