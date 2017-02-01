Контактная группа договорилась об отводе всех вооружений в Донбассе

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По итогам переговоров в Минске Контактная группа по урегулированию украинского кризиса договорилась о соблюдении режима прекращения огня и об отводе предусмотренных минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщили представители Киева, а также спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Контактная группа договорилась о прекращении огня и отводе вооружений в Донбассе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

"Контактная группа призывает в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние за соответствующие линии и в места хранения", - заявил он.

Об этом же на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полпреда Украины на переговорах Леонида Кучмы. По словам Дарьи Олифер, достигнута договоренность о восстановлении инфраструктуры в подвергшихся обстрелам населенных пунктах. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики должны обеспечить безопасные условия для работы ремонтников в Авдеевке.

"Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей отдельных районов Донецкой области", - заявила Олифер.

В свою очередь Сайдик отметил, что никаких санкций для нарушителей режима прекращения огня в Донбассе не предусмотрено.

Олифер сообщила, что на переговорах сторонам удалось сблизить позиции по вопросу обмена пленными. Представитель ОБСЕ Сайдик уточнил, что в настоящее время проводится сверка списков лиц, удерживаемых в плену. Он подчеркнул, что формула обмена пока не определена.

Представители ДНР отметили, что заседание политической подгруппы в Минске было фактически сорвано из-за нежелания Киева вести переговоры. По данным Донецкого агентства новостей, украинская сторона отказалась обсуждать механизм вступления в силу закона об особом статусе.

"Нежелание украинской стороны разговаривать с народом Донбасса как со стороной конфликта спустя более двух лет так называемой "АТО" особо цинично выглядит сегодня, когда гибнут мирные граждане и разрушаются наши города из-за непрекращающихся обстрелов", - заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, представляющая донецкую сторону в политической подгруппе.

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