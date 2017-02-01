Слушания по делу лишенной 10 детей семьи начнутся 8 февраля

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Рассмотрение по существу дела семьи Дель, у которой органами опеки были изъяты 10 приемных детей, назначено на 8 февраля. Такое решение принял Зеленоградский суд Москвы.

Зеленоградский суд Москвы назначил на 8 февраля рассмотрение по существу иска многодетной матери Светланы Дель, у которой две недели назад органы опеки изъяли 10 приёмных детей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Женщина считает действия соцработников и полицейских незаконными. В среду прошла досудебная подготовка по этому делу. Ответчики представили свои возражения и ряд документов, которые подтверждают обоснованность изъятия детей. Как считают следователи, приёмные родители не создали необходимых условий для проживания и развития 13 детей. Фактически они были разделены на "своих" и "чужих". Нормой существования для приёмных стали постоянные побои и недоедание.

"Было установлено, что у нас дети находятся в социально опасном положении. То есть, у детей отсутствовали продукты питания, в квартире было грязно, антисанитария, ползали тараканы. У многих детей отсутствовали спальные места. То есть, дети у нас спали на полу на матрасах. Так же в квартире было два туалета, которыми пользовались не все дети. То есть, одни дети с родителями ходили в один туалет, и 8 детей у нас не могли пользоваться этим туалетом. Они пользовались отдельным туалетом. Они ели отдельную пищу скудную, не такую, как родители и другие 5 детей", - рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Кузнецова.