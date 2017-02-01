Минобороны назвало ложью сообщения об обстреле украинского самолета

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Обстрела украинского Ан-26 со стороны буровых вышек не было, сообщения о его атаке российскими военными - "абсолютная ложь". Как заявили в штабе Черноморского флота, украинский самолет совершил провокационные заходы на предельно низкой высоте на буровые вышки в Черном море, и охрана подала ему световые сигналы.

Украинский военно-транспортный самолет совершил провокационные заходы на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море, и охрана подала ему световые сигналы. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в штабе Черноморского флота России, опровергнув обстрел Ан-26.

"Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", - сказал представитель флота. По его словам, инцидент произошел в среду утром между 11:30 и 12:00.

Ранее Киев обвинил Россию в обстреле своего самолета над Черным морем. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что инцидент произошел в районе Одессы. Стрельба, по утверждению Цеголко, велась с буровых вышек, "ранее захваченных Россией". В качестве доказательств он опубликовал снимки фюзеляжа Ан-26 с пулевым отверстием.

Министр обороны Украины Степан Полторак также сообщил, что экипаж самолета якобы зафиксировал работу российской радиолокационной станции в активном режиме, "что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны".

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