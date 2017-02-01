Между Россией и Белоруссией будет установлена пограничная зона

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Директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией. Согласно документу, данная мера направлена на создание "необходимых условий охраны государственной границы России".

Между Россией и Белоруссией установлена пограничная зона. Соответствующие приказы за подписью директора ФСБ Александра Бортникова размещены на портале правовой информации. Ранее между Россией и Белоруссией приграничных зон не существовало.

Согласно документам, данная мера предназначена для "создания необходимых условий охраны государственной границы России". Согласно приказам Бортникова, региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий безвизовый въезд на территорию страны гражданам 80 государств на срок не более 5 суток. Отмечается, что документ направлен на активизацию путешествий в страну бизнесменов и туристов. Указ вступит в силу в феврале текущего года, через месяц после официального опубликования.

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