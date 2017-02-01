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В результате пожара в Грузинском переулке в центре Москвы погиб один человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы, возгорание ликвидировано. В ходе тушения пожара производилась эвакуация людей. Шесть человек удалось спасти. Эксперты устанавливают причины возгорания.

В результате пожара в центре Москвы погибла женщина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС столицы.

"Полностью ликвидирован пожар в квартире на девятом этаже в доме номер 10 в Грузинском переулке, при пожаре проводилась эвакуация жильцов подъезда. Спасены шесть человек", - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, тело женщины - предположительно, хозяйки квартиры - было обнаружено при разборе завалов в одной из комнат. На месте происшествия работают эксперты. Они устанавливают причину возгорания.

В МЧС отметили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. На место происшествия работали 15 подразделений.

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