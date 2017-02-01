Косачев: невыдача виз норвежским депутатам лежит на совести Осло

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Инцидент с невыдачей виз норвежским депутатам лежит на совести Осло, заявил сенатор Константин Косачев. Проблемы с документами напрямую связаны с антироссийской политикой, сказал Косачев, напомнив о том, что Норвегия, не будучи членом ЕС, поддержала антироссийские санкции, в том числе против депутатов и сенаторов.

Невыдача Россией виз норвежским депутатам и отмена совместного заседания комитетов по международным делам Совета Федерации и стортинга (парламент Норвегии – прим. ред.) "лежит исключительно на совести Осло". Об этом агентству ТАСС заявил председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

По его словам, это "досадный" инцидент, но он ожидаем в силу того, какую позицию Осло занимает по отношению к санкциям против России. Косачев напомнил, что Норвегия, не будучи членом ЕС, поддержала антироссийские санкции. "В ряде случаев российским парламентариям, планировавшим посещение Норвегии, уже отказывалось в визах", - подчеркнул сенатор.

Кроме этого, парламентарий утверждает, что норвежская сторона знала о соответствующих ответных российских решениях за несколько месяцев. По словам Косачева, несмотря на это, норвежцы сами сформировали персональный состав своей делегации и приняли решение включить в нее парламентариев, в отношении которых введены заранее объявленные визовые ограничения.

Косачев подчеркнул, что российская сторона предложила "на взаимной основе договориться об отказе от визовых ограничений в отношении парламентариев, начав уже с этой делегации", однако это предложение не было принято.

Ранее МИД Норвегии сообщил о вызове посла России из-за проблем с визами депутатов. Однако Теймураз Рамишвили позже опроверг эту информацию. По его словам, в Осло не выражали протеста.

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