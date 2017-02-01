Истребители США по ошибке открыли огонь по своим военным

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В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным, выпустив несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС "Холломан". В результате инцидента в штате Нью-Мексико один человек погиб.

Во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико погиб человек. Как передает агентство Associated Press, еще один человек пострадал, однако в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел на базе ВВС "Холломан". Два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений. Ведется расследование.

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