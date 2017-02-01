Савченко назвала Порошенко врагом народа

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Президент Украины Петр Порошенко – враг своего народа. Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, ранее неоднократно критиковавшая как Порошенко, так и других представителей украинской власти. По ее словам, глава страны "делает хуже жить каждому человеку".

Надежда Савченко считает президента Украины Петра Порошенко врагом народа, потому что он "делает хуже жить каждому человеку". Об этом депутат Верховной Рады заявила в интервью изданию "Новое время".

Савченко заявила о намерении бороться с Порошенко всеми законными методами. Пока на Украине продолжается хаос, ей нужен жесткий лидер, который будет наводить порядок, считает она.

Ранее депутат назвала действующую власть на Украине не менее преступной, чем предыдущая.

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