По факту аварии с восемью погибшими в Новой Москве завели уголовное дело

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По факту крупного ДТП в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Жертвами лобового столкновения УАЗа и Toyota на Варшавском шоссе стали 8 человек, среди них граждане Киргизии. Еще четверо с травмами различной степени тяжести находятся в больницах. Для эвакуации пострадавших с места аварии были задействованы спасательные вертолеты.

Авария произошла в районе 16:00 на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино, отметил "ТВ Центр". Столкнулись два автомобиля: Toyota и УАЗ, который в народе ещё называют "буханка".

Спасатели несколько часов извлекали из отечественного автомобиля тела погибших. Для этого машину пришлось разрезать пневмоножницами. Дело в том, что после удара – а он, судя по разбитым автомобилям, был очень сильный – УАЗ загорелся, а находившиеся в нём люди оказались заблокированы. В сети появилось видео первых минут после ДТП. Оно было снято на регистратор проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, как одно из транспортных средств уже объято пламенем. По предварительной версии, авария стала следствием грубого нарушения правил дорожного движения, а именно – выезда иномарки на встречную полосу.

"Сегодня около 15:20 на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино поселения Клёновское города Москвы произошло столкновение двух транспортных средств с последующим возгоранием одной из машин. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершил столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной УАЗ", - рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД Москвы Любовь Высоцкая.

В момент удара в иномарке находились восемь человек. Четверо из них погибли. По предварительной версии, это граждане Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Никому из пассажиров УАЗа выжить не удалось. Опознать их тела пока не представляется возможным – они сильно обгорели. Ещё четыре человека получили ранения. В столичные больницы их доставляли вертолётами.

"Там госпитализирован пострадавший с тяжелой травмой, который на данный момент обследован. Состояние стабильно тяжёлое. Продолжается лечение в условиях отделения интенсивной терапии. Ещё раз говорю: в городскую клиническую больницу имени Юдина доставлен один пострадавший", - отметил главврач Городской клинической больницы имени Юдина Денис Проценко.

На месте ДТП собралась пробка, автоинспекторы организовали реверсивное движение. Оперативные службы работали несколько часов. По факту гибели людей в аварии возбуждено уголовное дело.

Александр Огородников, Игорь Константинов, Николай Жуков, "ТВ Центр"