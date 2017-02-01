В Зеленограде прошло досудебное заседание по делу многодетной семьи Дель

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Зеленоградский суд Москвы назначил на 8 февраля рассмотрение по существу иска многодетной матери Светланы Дель, у которой две недели назад органы опеки изъяли десять приемных детей. Женщина считает действия соцработников и полицейских незаконными. По версии следователей, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития 13 детей. Фактически они были разделены на "своих" и "чужих".

В здании Зеленоградского суда - множество телекамер. Слишком громкое дело. Однако главные герои - Светлана и Михаил Дель - на это досудебное заседание не явились, передает "ТВ Центр". Их интересы представлял адвокат, он и объяснил, почему супруги отсутствуют.

"Они вас боятся, понимаете, вы - средства массовой информации. Они боятся, боятся реально всего, что происходит здесь сейчас. Разумеется, у них нет никакого желания, как у любой нормальной семьи, чтобы тайны усыновления, чтобы медицинские тайны своих детей полоскались в средствах массовой информации", - сказал Иван Павлов.

Возможно, боятся и неудобных вопросов. Подробностей в этой истории появляется все больше. А как развивались события, теперь знает вся страна. 10 января в детском саду у шестилетнего Сережи заметили синяки и кровоподтеки. Папа наказал, объяснил мальчик.

"Большая гематома на попе и на бедре. На ноге синяк был, а в середине – белый след от ремня. Он и сам сказал, что его ремнем ударили", - рассказала педагог-психолог дошкольного отделения гимназии №1528 Галина Голубкова.

Были вызваны органы опеки, полиция. В результате у Светланы Дель забрали десять детей. В прессе и соцсетях поднялась волна протеста. И независимые эксперты - комиссия из психологов, правозащитников - отправилась в Зеленоград. Ехали с намерением добиться воссоединения семьи. Однако, пообщавшись с детьми, мнение изменили кардинально. Почти все воспитанники заявили, что не хотят возвращаться домой. Красивая картинка в Instagram, так умело нарисованная Светланой Дель, по мнению экспертов, не совпала с реальностью. Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних убедились в этом лично.

"У детей отсутствовали продукты питания, в квартире было грязно: антисанитария, ползали тараканы, у многих детей отсутствовали спальные места, дети спали на матрасах. В квартире было два туалета, которыми пользовались не все дети, то есть одни дети с родителями ходили в один туалет, и восемь детей не могли пользоваться этим туалетом", - рассказала капитан полиции, инспектор отделения по делам несовершеннолетних УВД районов Силино и Старое Крюково Ольга Кузнецова.

У экспертов сложилось четкое ощущение, что приемная семья Дель - это своеобразный бизнес. На детях. Ежемесячно на восемь детей-инвалидов они получали 674 тысячи рублей, а за два года, что семья живет в Москве - это порядка пятнадцати миллионов рублей! Вот только куда тратились эти деньги?

Договор опеки с семьей Дель уже разорван, против отца возбуждено уголовное дело о побоях. Восемь детей по-прежнему находятся в Центре поддержки семьи и детства в Зеленограде. Двое из усыновленных - Полина и Петр - переданы бабушке и дедушке. А первые слушания по иску Светланы Дель к органам опеки назначены на 8 февраля.

Юлия Богоманшина, Максим Панкин, "ТВ Центр".

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