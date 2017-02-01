В Кремле обострение ситуации в Донбассе назвали провокацией Киева

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Киев намеренно спровоцировал обострение обстановки в Донбассе и пытается использовать возобновление боевых действий для отказа от выполнения минских договоенностей. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в Кремле довольно легко вычислили эту стратегию. Остается надеяться, что и на Западе, наконец, начнут разбираться в политических играх украинских властей.

Едва в Донбассе вновь массировано заговорила тяжелая артиллерия, официальный Киев тут же обвинил во всем Россию и ополченцев, отмечает "ТВ Центр". Мол, начали все они, заявляли в эфирах украинских телеканалов чиновники разных мастей. Версия вроде бы давно утвержденная. Но это не помешало замминистру обороны Павловскому от неё немного отклонится. Генерал явно хотел похвастаться успехами перед толпой журналистов.

"Ну, вы понимаете, на сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед", - заявил замминистра обороны Украины Игорь Павловский.

То есть речь де-факто идет о наступлении на позиции ополчения. И вряд ли оно могло начаться без массированной артподготовки со стороны Украины. Но главное даже не в этом. А в том, что подтверждая продвижение своих войск официально, Киев фактически сознается в нарушении минских соглашений, на что ему указали в Кремле.

"Мы слышали с вами некоторые заявления представителей Минобороны Украины, в которых говорится, что речь идет о продвижении метр за метром вперед со стороны вооруженных сил Украины, то есть де-факто подтверждаются наступательные действия. Это действия, которые подрывают режим Минских договоренностей. И в настоящее время важно именно всем настоятельно выступить с призывом, в первую очередь к инициаторам наступательных действий – а это Киев – прекратить эти провокации", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вообще эти провокации изначально выглядели спланированной пиар-акцией Киева. Порошенко картинно прервал визит в Германию, уже фактически завершившийся. Объявил эвакуацию Авдеевки, которая так и не состоялась. Затем отдал приказ ВСУ открывать ответный огонь. Хотя украинские войска давно его ведут, наступая, о чем наперебой рассказывали украинские телеканалы.

Дата для этой провокации тоже подобрана крайне удачно. Сам Порошенко – на переговорах с Меркель, где возобновившиеся столкновения лишний аргумент. Вот-вот состоится заседание контактной группы в Минске. Плюс Украина начала председательство в Совбезе ООН. Лучшего момента вновь обвинить Россию и напомнить о себе сложно даже представить.

"В ООН мы будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской военной агрессии", - написал Порошенко в своем Twitter.

Но в итоге на эти обвинения даже западная пресса, что редкость, отреагировала как-то сдержанно. В том же духе высказались Париж и Берлин. Возобновить перемирие на юго-востоке Украины призвал и Совбез ООН. Немедленно прекратить огонь также потребовал Госдеп США. Там подчеркнули, что Вашингтон выступает за полную реализацию минских соглашений. И это тоже очередной звоночек для Киева, где смену тональности явно уловили.

"Мы уже видим, что новый президент США, его Госдепартамент по иному смотрят на ситуацию на Украине и на Донбассе. Также буквально несколько дней назад был назначен новый глава внешнеполитического ведомства Германии, который неоднократно заявлял, что именно Украина должна выполнять минские соглашения в первую очередь", - отметил директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

Эту мысль Порошенко, видимо, донес еще Байден, посетивший Киев во время своего прощального визита. В ходе закрытой беседы вице-президент США, возможно, намекнул президенту Украины, что Трамп с большой вероятностью может ослабить антироссийские санкции. А следом аналогично поступить могут и европейские страны, где тоже грядут выборы. И так как санкции частично увязаны с ситуацией в Донбассе, отсрочить это ослабление Киев мог только одним способом – возобновив там войну. В том, что Прошенко в этом плане готов на все, дали понять и в Берлине.

"Порошенко, полагают в Берлине, намерен сделать практически все, чтобы не допустить прекращения антироссийских санкций. Основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, Берлин констатирует, что, прежде всего, украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу. Очевидно, что Киев собирается обострить ситуацию, чтобы попытаться помешать планам президента США ослабить санкции в отношении России", - говорится в материале немецкого издания Sueddeutsce Zeitung.

"Все знают, кто на Украине заводит ситуацию в тупик, и последние провокации киевского режима, которые на днях произошли, лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит Порошенко, которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Но эта попытка напомнить о себе в итоге не увенчалась успехом ни в военном, ни в политическом плане. Зато привела к новым жертвам, в том числе и среди мирных граждан. Потери же среди украинских военных идут на десятки, о чем накануне упомянул Вашингтон. Но официальный Киев продолжает рассказывать о героическом наступлении и всего лишь восьми убитых с его стороны.

Александр Панюшкин, Юрий Марченко, "ТВ Центр"