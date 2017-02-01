По делу лидера группы "Шалтай-Болтай" проходят два его сообщника

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По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева арестованы еще два человека. Предполагаемых сообщников Александра Филинова и Константина Теплякова обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации.

Суд продлил до апреля арест двух сообщников лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева. Ранее о том, что Александр Филинов и Константин Тепляков фигурируют в деле о незаконном доступе к компьютерной информации, не сообщалось.

Арест предполагаемых сообщников Аникеева состоялся еще в ноябре 2016 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Группа "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных российских чиновников, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

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