Бейонсе и Джей-Зи ждут двойню

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Американская певица Бейонсе рассказала поклонникам, что беременна двойней. Об этом она написала в своем Instagram. Певица написала, что невероятно благодарна за то, что ее семья вырастет на два человека. Свое заявление она подписала "Картеры". Бейонсе замужем за популярным рэпером Шоном Картером, известным как Джей-Зи.

Бейонсе рассказала поклонникам, что беременна двойней. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальный Instagram певицы.

"Мы хотели бы поделиться своей радостью и любовью. Бог одарил нас еще дважды. Мы невероятно благодарны за то, что в нашей семье станет на два человека больше, и хотим поблагодарить за ваши добрые пожелания", - говорится в сообщении, подписанном как "Картеры".

Певица находится в браке с известным рэпером Шоном Картером, известным как Джей-Зи. У них уже есть дочь Блю Айви, которая родилась в 2012 году.

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