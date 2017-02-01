Британские депутаты приняли законопроект по Brexit во втором чтении

Теги: В мире закон великобритания евросоюз

Британские депутаты приняли билль, предусматривающий запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. В поддержку законопроекта высказались 498 парламентариев, против - 114.

Британские депутаты приняли законопроект о запуске процедуры по Brexit. В поддержку билля высказались 498 парламентариев, против - 114 человек, передает ТАСС.

Дальнейшее обсуждение документа будет происходить с 6 февраля в течение трех дней. После этого пройдет итоговое третье чтение билля, затем его обсуждение переместится в верхнюю палату - Палату лордов.

Премьер- министр Тереза Мэй надеется, что ей удастся получить одобрение депутатов до 31 марта. Именно эту дату она сама определила в качестве крайнего срока для того, чтобы применить статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода из ЕС.

Читайте также:

Шотландия поставила Великобритании ультиматум по Brexit

Brexit взбудоражил россиян больше, чем победа Трампа

Визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за принца Чарльза