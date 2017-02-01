Минобороны вручило ноту военному атташе Украины

Теги: Политика минобороны самолет протест посольство россия украина

В Министерство обороны России был вызван военный атташе Украины. По данным ведомства, ему вручена военно-дипломатическая нота в связи с опасным облетом украинским воздушным судном российских буровых вышек в Черном море. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия расценивает действия Киева как провокацию.

Министерство обороны России вызвало военного атташе Украины в связи с инцидентом с самолетом Ан-26 в Черном море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.

"В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно- дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", - сказал он, подчеркнув, что российская сторона расценивает действия Украины как провокационные.

Ранее Украина обвинила Россию в обстреле своего самолета над Черным морем. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что инцидент произошел в районе Одессы. Стрельба, по утверждению Цеголко, велась с буровых вышек, "ранее захваченных Россией". В штабе Черноморского флота назвали ложью информацию об обстреле самолета. Представитель ЧФ заявил, что воздушному судну подали предупреждения из сигнального пистолета.

Читайте также:

Минобороны назвало ложью сообщения об обстреле украинского самолета

Киев обвинил Россию в обстреле своего самолета над Черным морем