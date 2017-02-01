Рекс Тиллерсон стал новым госсекретарем США

Теги: В мире сша трамп

Американский сенат одобрил кандидатуру Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США. До этого он являлся руководителем нефтегазовой компании ExxonMobil. Приглашение возглавить американское внешнеполитическое ведомство 64-летний Тиллерсон получил от нового президента США республиканца Дональда Трампа.

Сенат США одобрил назначение Рекса Тиллерсона новым госсекретарем США, передает ТАСС. Он стал 69-м на этом посту.

Приглашение стать руководителем американского внешнеполитического ведомства 64-летний Тиллерсон получил от Дональда Трампа. До этого он возглавлял компанию ExxonMobil.

Выступая в январе в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Тиллерсон заявил, что Вашингтону необходим "открытый и откровенный диалог" с Москвой.

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

Читайте также:

Россиянам усложнили процесс получения американских виз

Парламент Ирака закрыл въезд в страну для американцев

В Кремле позитивно оценили телефонный разговор Путина и Трампа