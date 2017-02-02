Порошенко анонсировал референдум по вступлению Украины в НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО. По его словам, он ценит мнение народа. Также украинский лидер подчеркнул, что сейчас вступления в Североатлантический альянс желают 54% населения.

На Украине пройдет референдум по вступлению в НАТО, заявил президент этой страны Петр Порошенко. Об этом он рассказал в интервью германской газете Berliner Morgenpost, передает ТАСС.

По словам украинского лидера, он действительно ценит мнение народа. Также он отметил, что в 2013 году за членство в НАТО выступали 16% жителей страны. "Сейчас эта цифра составляет 54%", - подчеркнул Порошенко.

Также президент отметил, что если граждане Украины проголосуют в ходе референдума за вступление в Североатлантический альянс, то он сделает все, чтобы добиться членства в НАТО.

Между тем, в январе газета "Известия" сообщила, что в НАТО не видят оснований для присоединения Украины. Военный источник в Брюсселе рассказал, что страны-члены организации не понимают, как именно Киев способен усилить безопасность других членов альянса. Кроме того, в экспертных кругах в Вашингтоне заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается из-за отсутствия единого мнения.

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