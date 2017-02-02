В НАТО отложили обсуждение с Украиной ПРО из-за России

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В НАТО решили отложить планы по встречам с украинскими официальными лицами. По данным The Wall Street Journal, стороны должны были обсудить использование систем ПРО в Европе. Причина переноса переговоров, как отмечает издание, в намерении альянса не провоцировать Россию.

Встреча представителей НАТО с украинскими официальными лицами, которые должны были обсудить использования системы ПРО в Европе, отложена. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Североатлантический альянс приступил к формированию сил сдерживания на границах с Россией. В частности, первая часть сил 31 января была размещена Германией. При этом, как пишет The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп намерен выстраивать отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Между тем, внутри НАТО дипломаты также обсуждают пути расширения диалога с Россией. Однако усилия Брюсселя и Вашингтона по пересмотру отношений с Москвой, как отмечает издание, "осложняет" ситуация в Донбассе.

Американское издание подчеркивает, что дипломаты в НАТО не считают это решение закрывающим путь "к обсуждениям с Украиной в дальнейшем". В настоящее время альянс действует осторожно, учитывая, что "Россия может бурно отреагировать на развитие в области систем ПРО".

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