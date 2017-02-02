В Пензе ликвидировали последствия аварии на теплотрассе

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В Пензе утром в четверг ликвидировали крупную коммунальную аварию. Из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения оставались более 200 жилых домов. В зону отключения также попали четыре школы, семь детских садов и два медицинских учреждения.

В Пензе из-за новой аварии на теплосетях более 200 домов некоторое время оставались без отопления. В пострадавших районах родителям рекомендовали по возможности оставить детей дома, передает "ТВ Центр".

Восстановительные работы к настоящему времени завершены. Прокуратура начала проверку деятельности управляющей компании.

Это уже вторая серьёзная авария в Пензе. На прошлой неделе после взрыва на местной теплоцентрали скачка давления не выдержали магистральные трубы. Тогда около 500 домов остались без тепла в 20-градусный мороз. На ликвидацию ЧП ушло пять дней.

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