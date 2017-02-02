В Румынии во время митинга пострадали четыре человека

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В румынской столице четыре человека получили ранения в ходе беспорядков во время митинга.

Волна антиправительственных протестов охватила Румынию. По всей стране проходят массовые митинги. Только в Бухаресте этой ночью на улицы вышли более 100 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Демонстранты бросали в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, камни, петарды, дымовые шашки и жгли покрышки. В ответ стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. В результате четыре человека пострадали.

Полиция задержала около сотни футбольных фанатов. Они дали показания, в ходе которых выяснилось, что за организацию беспорядков они получили деньги. Протесты в Румынии начались ещё 22 января. Недовольства граждан связаны с решением правительства амнистировать осужденных по обвинению в коррупции.