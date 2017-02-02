Госфильмофонд отмечает 80-летие

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Госфильмофонд в четверг отмечает 80-летие. Здесь собрана самая большая коллекция, насчитывающая 70 тысяч картин. Это и раритетные ленты конца XIX века, и современные отечественные, и зарубежные фильмы.

В этой истории - 70 тысяч героев. Никакой массовки, только главные роли. Причем, одни герои молодые, красивые, знаменитые, а другие - немые, искалеченные, старые. Но самое главное, что все они – в Госфильмофонде, передает "ТВ Центр".

Пленка хранит много тайн и важных событий. Благодаря ей Госфильмофонд и был создан в 1937 году. Тогда Сталин действовал ради любимого "Чапаева". Засмотрев фильм в буквальном смысле до дыр, Сталин подписывает приказ о создании спецхранилища.

Конечно, рядом с "Чапаевым" легли и другие, не менее замечательные картины. С каждым годом их количество росло. После войны добавились трофейные. В большинстве случаев, попросту спасенные от уничтожения. Кстати, выражение "положить на полку" - это тоже про Госфильмофонд. И спасибо этим самым полкам могут сказать многие режиссёры. Потому как здесь за 80 лет не уничтожили ни одной картины.

"Фильм сегодня запрещен, а завтра человек получит Сталинскую премию, и окажется, что уничтожили работу великого классика. Лучше пусть полежит. Но режиссёры были так напуганы и травмированы запретом, что многие были уверены, что картины нет", - рассказал старший куратор научного отдела Госфильмофонда Пётр Багров.

Так они и лежат - от фильмов братьев Люмьер до новинок нынешнего января - стройными рядами, в спецхранилище, при температуре плюс 2 и влажности 30 %. Готовые фильмы, пробы актеров и рабочий материал.

Фильм "Война и мир" был широкоформатным. На редких кадрах - съёмочная группа. Полный сил Бондарчук, еще не подозревающий о скором инфаркте из-за напряженной работы. Молодой Табаков, вживающийся в роль Николая Ростова. Всё это время в Госфильмофонде хранились два негатива занесенной в книгу рекордов Гиннеса картины - узкий и широкий - 70-миллиметровый. Отсканировавшие его эксперты ахнули: настоящую "Войну и мир" еще никто не видел. Настолько яркие краски, проработанные силуэты, совершенные лица.

Фильм "Аэлита" - 1924 года выпуска. После реставрации качество ленты такое, будто сняли вчера. Специалисты Госфильмофонда того и гляди Люка Бессона под монастырь подведут - уж больно сильно похожи костюмы, прически и макияж героев немого советского фильма на его работу в "Пятом элементе". Впрочем, претензий никаких - многие активно пользуются архивами Госфильмофонда. Тот же Голливуд им обязан.

Попасть на хранение в Госфильмофонд очень просто: прислать свой материал. Одно условие: никакой цифры. Не так уж и сложновыполнимая задача. Лет через 300, говорят, проверят и опять перенесут на ту же пленку. Главное - знать, на какой полке искать в самом крупном и самом надежном хранилище в мире.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".