ЦСР предлагает отменить уголовные наказания за экономические преступления

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В Центре стратегических разработок готовится документ, в котором предусматривается отказ от уголовных наказаний за экономические преступления. Кроме того, в нем планируется максимально использовать альтернативные методы взыскания за нетяжкие правонарушения. Уголовная политика должна радикально измениться к 2025 году.

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина разрабатывает концепцию, согласно которой предусматривается отказ от лишения свободы за экономические преступления. Об этом сообщает газета "Известия". Авторами этого документа являются сотрудники факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ.

Кроме того, планируется по максимуму использовать альтернативные виды наказания за нетяжкие преступления и привести уголовное законодательство в соответствие с современными требованиями. В первую очередь речь идет о правонарушениях, которые связаны с новыми технологиями.

Отмечается, что уголовная политика должна радикально измениться к 2025 году. Соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе.