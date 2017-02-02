Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон принес присягу

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Одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон приведен к присяге. Церемония прошла в Белом доме, её провёл вице-президент Майкл Пенс.

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон принёс присягу и официально вступил в должность. Он сменил на посту главы американской дипломатии демократа Джона Керри, передает "ТВ Центр".

Церемония прошла в Белом доме, её провёл вице-президент Майкл Пенс в присутствии главы государства Дональда Трампа. Ранее сенат Конгресса США одобрил решение назначить Тиллерсона новым руководителем Госдепартамента. "За" высказались 56 сенаторов, "против" – 43.

Уже известно, что в числе первых вопросов, которыми планирует заняться Тиллерсон, подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Новый глава внешнеполитического ведомства США прежде руководил нефтяной корпорацией "Эксон-Мобил". За вклад в развитие сотрудничества с нашей страной был награждён российским Орденом Дружбы.

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