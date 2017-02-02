В Москве водитель BMW протаранил машину полиции и скрылся

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На востоке Москвы водитель BMW при проверке документов скрылся от полицейских, совершив столкновение с их автомобилем. Правоохранители разыскивают нарушителя.

В столице водитель BMW при проверке документов протаранил служебный автомобиль сотрудников ДПС и скрылся. Для поиска злоумышленника в городе объявлен план "Перехват", передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Егерьская. Пострадавших в результате ЧП нет. По неофициальны данным, для остановки злоумышленника сотрудники полиции применили табельное оружие, стреляя по колесам.

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