На юго-западе Москвы пассажиры угнали у таксиста автомобиль
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В Москве пассажиры угнали машину такси, вместе с водителем. Злоумышленники удерживали мужчину в автомобиле несколько часов, после чего высадили его, а сами скрылись.
На юго-западе столицы двое мужчин напали на водителя такси. Инцидент произошел в ночь на четверг на улице Херсонская, передает АГН "Москва".
Как рассказал пострадавший, он подвозил двоих мужчин, по прибытии один из пассажиров, угрожая расправой, отобрал у таксиста деньги. В это же время второй злоумышленник сел за руль автомобиля Ford Focus, заставив водителя пересесть.
Преступники всю ночь ездили по городу, удерживая в машине таксиста. Мужчину отпустили только утром. После этого злоумышленники скрылись на его автомобиле. Ущерб от действий преступников превысил 650 тысяч рублей.
К настоящему времени задержаны двое подозреваемых - 23-летние москвич и приезжий из Оренбургской области. У них изъят похищенный автомобиль. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.
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