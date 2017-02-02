Порошенко назвал себя главным сторонником снятия санкций с России

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций. При этом он подчеркнул, что поспешное снятие ограничительных мер с Москвы только укрепит якобы имеющуюся "российскую агрессию". По его словам, сначала Россия должна вывести войска с Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал себя главным сторонником отмены антироссийских санкций. Об этом украинский лидер рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

"Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко", — отметил украинский лидер, комментируя планы его американского коллеги Дональда Трампа снять ограничительные меры с Москвы.

При этом он подчеркнул, что сначала Россия должна "вывести войска" с территории Украины, которые якобы присутствуют там. После этого, уверен Порошенко, Украина смогла бы "восстановить единство и суверенитет". Также он заявил, что в случае поспешного снятия санкций, это упрочит "российскую агрессию".

Ранее в январе советник американского президента Келлиэнн Конуэй подтвердила информацию о том, что вопрос отмены антироссийских санкций находится на рассмотрении. Однако позднее сам Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии ограничительных мер еще рано.

США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции против Москвы в 2014 году после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта на юго-востоке Украины. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что считают закрытым вопрос статуса полуострова. Также там отмечали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

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