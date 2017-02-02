Политолог: Порошенко хочет вернуть Украину в мировую повестку

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Зачем Украине понадобилось снова разогревать конфликт? На какую реакцию Запада - как европейских стран, так новой администрации США - рассчитывает Киев? На эти вопросы в эфире "ТВ Центра" ответил политолог Алексей Чеснаков.

Резкое обострение ситуации в Донбассе, его причины и возможные последствия стали главной темой программы "События. 25-й час". Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

- Порошенко хочет вернуть тему Украины и тему конфликта с Донбассом в мировую политическую повестку. В связи с избранием Трампа возникли сомнения, что американская политика по отношению к Украине будет продолжена в том объеме, в котором в свое время презентовал Обама. Понятно, что для Трампа Украина не является таким приоритетом, как для администрации Обамы.

Когда речь идет о каких-то добровольческих батальонах, которые якобы не контролирует Порошенко, это уловка. Конечно же, Киев контролирует все батальоны, которые находятся на территориях, прилегающих к республикам Донбасса.

Если вы посмотрите на ту реакцию, которая была у Порошенко и Меркель по итогам их встречи, а ее почти не было никакой. Было даже ощущение, что Порошенко специально выгнали из Берлина, чтобы он быстрее поехал разбираться с проблемами Авдеевки.

Программа "События. 25-й час"

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