Американцы стали больше пить русскую водку

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Объем экспорта российской водки увеличился на 14% за 2016 год. Это произошло за счет роста поставок в США, Латвию, Болгарию, Германию и Китай. Кроме того, из-за большого спроса также выросло и производство национального алкогольного напитка.

В прошлом году объем экспорта российской водки увеличился на 14 процентов за счет увеличения поставок в зарубежные страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Объем поставок национального напитка возрос до 49 миллионов литров.

Гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз подчеркнул, что из-за роста спроса производство водки в России также выросло на 16 процентов. "Рынок равномерно растет, внутренний и внешний. Доля экспорта по-прежнему остается незначительной - 6,5% от производства, он в основном ориентирован на наших и бывших наших граждан, живущих за рубежом", - сказал он.

По данным Центра, зарубежные продажи национальной водки выросли благодаря США (прирост экспорта на 178 тысяч литров за месяц), Латвии (59,8), Болгарии (47,4), Германии (43,7) и Китаю (32).