Премьер Австралии отказался комментировать "плохой разговор" с Трампом

Теги: Политика сша австралия трамп беженцы

Американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается, что Дональд Трамп оказался крайне недоволен своим телефонным разговором с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом. Журналисты попытались узнать подробности беседы у главы австралийского правительства, однако он отказался от комментариев.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл отказался комментировать информацию, которую опубликовало американское издание The Washington Post. Со ссылкой на информированные источники оно сообщило, что президент США Дональд Трамп назвал субботнюю телефонную беседу с главой австралийского правительства "худшей из всех", имея ввиду переговоры, которые он провел с лидерами других стран.

В разговоре с журналистами Тёрнбулл подчеркнул, что не собирается говорить на эту тему больше того, что уже было объявлено. По его словам, будет лучше, если такие беседы будут проходить "честно, откровенно и за закрытыми дверями". "Вы можете заниматься спекуляциями о политике в Вашингтоне, но в мои обязанности это не входит", - сказал премьер-министр.

В The Washington Post отмечалось, что изначально телефонный разговор Трампа и Тёрнбулла должен был продлиться около часа. Однако в итоге его длительность составила 25 минут, так как, глава Белого дома резко прервал беседу.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отказался от комментариев по этому поводу, информирует ТАСС. Между тем, высокопоставленный представитель американской администрации признал, что разговор Трампа с Тёрнбуллом был "враждебным и напряженным". Он добавил, что на фоне этого большинство бесед Трампа с лидерами других стран, включая Японию, Германию, Францию и Россию, были "приятными и продуктивными".

По данным газеты, во время беседы австралийский премьер, в частности, напомнил Трампу о соглашении, которое было заключено при его предшественнике Бараке Обаме. В соответствии с ним США обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус в Папуа - Новой Гвинее, а также в островном государстве Науру. Большинство из них являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Позднее Тёрнбулл заявил, что Трамп согласился выполнять это обязательство.

27 января Дональд Трамп подписал указ о временном запрете въезда в страну для жителей семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана. Также он заморозил программу по приему беженцев. Члены новой администрации США считают, что это поможет обезопасить страну от терроризма и потока нелегальных мигрантов.

Читайте также:

Иск против миграционного указа Трампа поддержали 15 прокуроров

Антимигрантские указы могут коснуться Меланьи Трамп

Минюст США намерен отстаивать иммиграционные указы Трампа