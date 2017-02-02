Российские военные оказывают гумпомощь дому престарелых в Алеппо

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Российские военные провели пять гуманитарных акций в сирийском Алеппо. Только за сутки местные жители получили около четырех тонн гуманитарных грузов. Помощь остро нужна социальным учреждениям - в Алеппо даже во время военных действий не прекращал работать дом престарелых. Пожилые люди отказывались эвакуироваться. Сейчас там находятся около 400 человек.

Российский гумконвой петляет по улицам восточного Алеппо. Кругом - разрушенные дома. Их хозяева несколько лет назад бежали от войны. Но теперь возвращаются и пытаются наладить мирную жизнь, передает "ТВ Центр".

Колонна заезжает в так называемый старый город. И останавливается. Дальше дороги нет. Между вековыми домами не более трёх метров. Поехать можно разве что на велосипеде. А до пункта назначения почти километр.

Ценный груз несут на руках. Продуктовые наборы - для двух находящихся рядом домов престарелых. Долгожданную помощь получат 400 человек. Эти люди в последние несколько лет засыпали под грохот снарядов и каждый раз не были уверены, что для них настанет завтра. Они не эвакуировались. Потому что некуда. В домах престарелых много тех, кто не может передвигаться самостоятельно.

Несмотря на все трудности, голод и холод, стариков не бросили и те, кто ухаживает за ними. Теперь все вместе принимают долгожданных гостей. "Сейчас вся помощь только от российской стороны. Мы просили обратить на нас внимание несколько международных организаций. Но кроме русских, вы никого здесь не встретите", - рассказал директор Дома престарелых Абдарахим Буши.

Новость о российском гумконвое моментально разносится по округе. И вот уже на улице выстраивается очередь. Этот людской поток лучшее подтверждение: в Алеппо действительно возвращается жизнь. Но у домочадцев нет элементарных вещей. Школьники получают в подарок от российских военных портфели - в Алеппо возобновился или, скорее, начался учебный год. Прямо на улице формируется новый список необходимого. Местные жители знают, что эти люди в форме приедут ещё не раз и постараются выполнить их просьбы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.