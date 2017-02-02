Допинг-проба "Б" Поветкина подтвердила наличие остарина в организме

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Допинг-проба российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результата на вещество остарин. В свою очередь, промоутер Андрей Рябинский отметил, что альтернативные допинг-тесты боксера в лаборатории в Лозанне дали отрицательный результат.

Допинг-проба "Б", взятая у российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего партнера компании Forward Legal Алексея Карпенко, который представляет интересы спортсмена.

Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе. Изначально процедура вскрытия должна была быть проведена 6 января в Лос-Анджелесе, но позднее стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что вскрытие допинг-пробы "Б" россиянина перенесли на 1 февраля.

При этом, промоутер Андрей Рябинский отметил, что альтернативные допинг-тесты Поветкина в лаборатории в Лозанне дали отрицательный результат на наличие допинга в крови.

В конце прошлого года проверка допинг-пробы на наличие остарина показала, что спортсмен чист. До этого, 17 декабря WBC объявил, что в организме россиянина обнаружен остарин. В связи с этим организация отказалась санкционировать титульный характер его боя в Екатеринбурге с канадцем Бермейном Стиверном. Сам Стиверн позднее отказался выходить на ринг против россиянина.

В январе 2008 года Всемирным антидопинговым агентством (WADA) внесло остарин в список запрещенных веществ.