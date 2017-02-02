В Пензе 200 домов на сутки остались без тепла из-за коммунальной аварии

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В Пензе около 30 тысяч человек остались без отопления в результате новой коммунальной аварии. По данным областной прокуратуры, на одной из теплотрасс произошёл прорыв трубы. Жители 200 многоквартирных домов были вынуждены провести сутки в холоде. Из-за низкой температуры в трёх городских школах отменили занятия.

Эту ночь целые районы Пензы - более 200 жилых домов - замерзали без тепла. Батареи в квартирах стали остывать еще накануне вечером. К местной ТЭЦ-1 снова поспешили машины аварийной службы, но никакой внятной информации от энергетиков нельзя было добиться, передает "ТВ Центр".

Данные об аварии в Пензе поступают, как сводки с коммунального фронта. К утру стало ясно - на магистральной трубе диаметром 800 миллиметров произошел прорыв. Подачу тепла на этот раз ограничили не только в жилые дома - теперь в Пензе замерзают еще и детские сады, три школы, больница и травмпункт. Однако на самой ТЭЦ не видят в этом никакой катастрофы.

Только за последнюю неделю в Пензе это уже второе крупное коммунальное происшествие. 26 января на той же самой ТЭЦ-1 рухнула крыша в котло-турбинном цехе. Под завалами погиб мастер. Причиной аварии тогда стал скачок давления, который вырвал с корнем часть оборудования. Это стало началом цепной реакции. На теплотрассах одна за другой стали рваться трубы. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Теперь местные власти уверяют - ответственность за новую аварию лежит на компании "Т+ Теплосеть Пенза".

Энергетики уже приступили к ремонту теплосетей и даже озвучили первые сроки - устранить аварию должны к 17 часам по московскому времени. Весь день пациенты в больницах и ученики в школах вынуждены греться сами. Однако в пензенском управлении образования ситуацию критической не называют.

"Восемь детских садов детей принимают, детей порядка 70 процентов от вчерашнего количества, то есть родители по возможности, точнее, кто такую возможность имел - он ребенка оставил дома. Температура в детских садах нормальная, около 20 градусов. Три школы, которые не работают, организовали дежурные группы", - рассказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Тепла сейчас ждут почти 75 тысяч жителей Пензы. Правда, у многих уже не выдерживают ни стальные нервы, ни чугунные батареи - остыв, они начали рваться. А это новый виток более мелких коммунальных аварий - при том, что к выходным в Пензе обещают ударить морозы.

Борис Иванин, "ТВ Центр".