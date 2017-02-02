Украинские военные выпустили около 250 снарядов по ДНР за ночь

Теги: обстрел Украина донецк

Украинские силовики за ночь выпустили по территории ДНР 250 артиллерийских снарядов и мин. Под огнем оказались окраины Донецка, Ясиноватая, Горловка и другие населенные пункты. Ранения получили два мирных жителя, их госпитализировали. Обстрелы продолжаются, несмотря на то, что контактная группа в Минске еще накануне потребовала прекратить огонь и отвести военную технику по всей линии соприкосновения.

Украинские военные массово эвакуируют мирных жителей. На улицы города заезжают танки. Техника скрывается во дворе плотной жилой застройки. Рядом - автомобиль ОБСЕ. Наблюдатели в своем докладе зафиксировали: четыре танка и три гаубицы. Недалеко от города ВСУ разместили зенитно-ракетный комплекс "Оса", передает "ТВ Центр".

"Благодаря более тесному сотрудничеству с "совместным центром по контролю и координации" и консультациям с ними удалось добиться снижения интенсивности обстрелов", - сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Но остановить конфронтацию полностью не получилось. Этой ночью вновь был обстрелян Донецк и Ясиноватая. Бьют в основном по инфраструктуре. Повреждены две линии электропередач. Без света остались четыре тысячи человек. Обесточена фильтровальная станция. Осколком перебило газопровод снабжающий Горловку, Макеевку и Новоазовск. Двое жителей получили ранения.

За ночь со стороны Украины, по разным данным, было выпущено около двух с половиной сотен снарядов. Жители Макеевки даже обнаружили странный хвостовик, предположительно, от ракеты зенитного комплекса "БУК". По наземным целям из такого оружия обычно не стреляют из-за низкой эффективности. Поэтому журналисты предположили, что украинские силовики пытались сбить беспилотник ОБСЕ.

Помимо тяжелого вооружения, ВСУ используют стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пока стороны остаются на своих позициях, но в случае наступления украинской армии в Донецкой республике готовы к ответным действиям.

"Еще раз повторю. Мы придерживаемся минских договоренностей и не наступаем. Если так сложится, что украинские военнослужащие все-таки прорвут нашу линию обороны, мы будем вынуждены замкнуть кольцо и эту группу уничтожить", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Накануне контактная группа по Украине потребовала прекратить боевые действия и вернуть тяжелую технику и вооружение в места хранения. Если удастся сделать это в ближайшие дни, то уже 15 февраля в Минске возобновятся переговоры о зонах безопасности.

Никита Васильев, "ТВ Центр".