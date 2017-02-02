Американские аналитики дали оценку ситуации в Донбассе

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Аналитики американской компании Stratfor дали свою оценку вооруженному конфликту на юго-востоке Украины. По их мнению, Киев боится укрепления связей Москвы и Вашингтона. Украинские власти пытаются добиться продления антироссийских санкций путем обвинения нашей страны в ухудшении обстановки в Донбассе.

Киев опасается укрепления связей Москвы и Вашингтона. И чтобы помешать этому, провоцирует вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Такую оценку дали аналитики американской компании Stratfor, передает "ТВ Центр".

"Киев может подстрекать к насилию, чтобы привлечь внимание к конфликту в Донбассе и заручиться международной поддержкой для продления санкций в отношении Москвы. Украина находится в сложном положении. Пока Вашингтон старается укреплять связи с Москвой, Киев надеется на поддержку европейских партнёров. Также Украина попытается раскачать конфликт на юго-востоке страны, с целью очернить Россию. Используя обострение обстановки, Киев намерен убедить Соединенные штаты продолжить политику санкций. Эти усилия может и не помешают администрации Трампа достичь диалога с Кремлем, однако сделают ситуацию в Донбассе ещё более нестабильной", - приводит информацию Stratfor.

Согласно этой статье, украинские власти вновь обвинили в эскалации Москву, несмотря на то, что ухудшение ситуации в Донбассе выгодно только одному Киеву. Украина пытается добиться продления антироссийских санкций, используя обострение обстановки, а также возлагая вину на нашу страну и ополченцев.

Такие меры, якобы, помогут убедить США продолжить политику экономического сдерживания. По мнению аналитиков, действия Киева приведут лишь к дальнейшему ухудшению ситуации в Донбассе.