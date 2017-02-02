Украина продолжит военные учения в Черном море

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В Минобороны Украины заявили, что несмотря на реакцию Москвы в связи с опасными действиями их самолета в Черном море, они собираются продолжить учения в этом регионе без каких-либо изменений. Таким образом, в ближайшее время возможны новые провокации со стороны украинских военных.

В интервью немецкой газете "Berliner Morgenpost" президент Украины Петр Порошенко назвал себя главным сторонником отмены антироссийских санкций. Несмотря на это, киевские власти продолжают провокации, одной из которых стал инцидент с самолетом в Черном море, передает "ТВ Центр".

Первым забил тревогу пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Он даже разместил в социальной сети фотографии, якобы обстреленного транспортного самолета ВМС страны. В военном ведомстве Украины информацию подтвердили и заявили, что АН-26 обстреляли с российской буровой платформы. В свою очередь в штабе Черноморского флота сообщили, что самолет был, вел себя провокационно, но обстрела не было.

"Украинский самолёт совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море. Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета. Каждому, кто хоть раз держал в руках сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", - сказал представитель штаба Черноморского флота.

Сразу после инцидента украинский военный атташе был приглашен в Минобороны России, где ему вручили военно-дипломатическую ноту в связи с опасными действиями самолета ВМС Украины. Однако в военном ведомстве этой страны заявили, что, несмотря на реакцию Москвы, проходящие в акватории Черного моря учения будут продолжены без каких либо корректировок.

Таким образом, не исключены новые провокации, ведь уже не в первый раз украинские военные становятся особенно смелыми, когда у них за спиной оказываются военные НАТО. Как раз в настоящее время в Черном море на учениях "Морской щит 2017" находятся фрегаты Испании и Канады. Тем временем Порошенко в очередной раз заявил, что своей главной целью видит вступление страны в Североатлантический Альянс.

"Как президент я обращусь к мнению моего народа и проведу референдум по вопросу членства в НАТО. И если украинцы за это проголосуют, я сделаю все, чтобы добиться членства", - сказал президент Украины.

Порошенко не уточняет, готов ли Альянс принять его страну. Более того, теперь в Вашингтоне новая администрация и, судя по всему, как пишет американская пресса, новые приоритеты.

"Внутри самого Альянса дипломаты обсуждают пути расширения диалога с Россией, при этом некоторые официальные представители считают, что мистер Трамп будет стремиться к более тесному сотрудничеству НАТО с Россией", - сообщает The Wall Street Journal.

В частности, в Североатлантическом Альянсе уже решили отложить на неопределенный срок переговоры с Украиной по использованию системы ПРО в Европе. The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в руководстве НАТО сообщает, что такое решение связано с нежеланием обострять отношения с Москвой.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".