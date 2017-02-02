Тиллерсон займётся подготовкой встречи Путина и Трампа

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Новым госсекретарем США стал Рекс Тиллерсон. Бывший глава нефтегазовой компании "Эксон Мобил" принял присягу и официально вступил в должность. Ожидается, что одним из первых вопросов, которыми Тиллерсон займётся на новом посту, будет подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Новый госсекретарь США принес присягу. С этого момента он полноправный хозяин Государственного департамента. Рекс Тиллерсон - 64-летний топ-менеджер крупнейшего нефтяного концерна перешел на госслужбу по приглашению Дональда Трампа, который сформировал свою команду из неординарных людей, многие из которых никогда не занимали государственных должностей. Трамп говорит о необходимости "освежить" американский взгляд на мир, передает "ТВ Центр".

"Вы понимаете, что миссия Госдепартамента - служить интересам США, дать нашей нации безопасность, стране - процветание, а народу - защиту. Пришло время посмотреть ясным взглядом на международные дела, свежим взглядом - на мир вокруг нас, и найти новые решения, основанные на древних истинах", - отметил Трамп.

Древние истины, о которых упомянул президент, это по-своему вызов сложившейся за последние годы вашингтонской политике. Трамп неоднократно заявлял о необходимости пересмотреть положение США в мире, переосмыслить отношение ко многим проблемам. Лицом этой новой политики и становится Рекс Тиллерсон. Однако, уже ясно, что ему, как и самому Трампу, предстоит с первых же шагов столкнуться с оппозицией в вашингтонском истеблишменте.

Сенаторы утвердили кандидатуру Тиллерсона с минимальным перевесом: 56 против 43-х. Это самое трудное утверждение в должности за последние десятилетия. До этого, выступая перед конгрессменами, Тиллерсон излагал им свой взгляд на ключевые международные проблемы. Сенаторы, особенно от демократической партии, предвзято смотрели на кандидатуру Тиллерсона, из-за его особых отношений с Россией, с которой он работал больше двух десятилетий в качестве главы нефтяного концерна.

Сам госсекретарь заявлял, что считает Россию страной с совершенно другим мышлением. И призывает к сотрудничеству там, где это возможно. С первых же дней работы в новой должности новому госсекретарю предстоит решать непростые задачи. Президент Трамп начал выполнять свои обещания. В частности, по контролю границы с Мексикой. Это уже привело к серьёзному напряжению в отношениях между соседями. Президент Мексики наотрез отказался оплачивать строительство пограничной стены. И заявил, что пересмотрит отношения с США.

"Мы хотим конструктивного диалога в отношениях Мексики и США, который будем строить на новых точках отсчёта. Мы хотим чётко изложенных позиций, которые будут обсуждаться с законодателями, чиновниками и гражданским обществом, возможно, и с частным бизнесом", - заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Один из первых указов Дональда Трампа касался выхода США из Транстихоокеанского партнёрства - крупнейшего в мире регионального торгового объединения. Теперь под угрозой НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".