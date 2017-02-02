В Венгрии Путин и Орбан обсудят торгово-экономическое сотрудничество

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Владимир Путин посетит Венгрию, где проведет переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном. На повестке - сотрудничество Москвы и Будапешта в торгово-экономической сфере, укрепление культурно-гуманитарных связей. Кроме того, лидеры обсудят ситуацию на Украине и другие международные вопросы.

Венгерский парламент - визитная карточка Будапешта. Крупнейшее и одно из самых красивых подобных зданий в Европе. А с некоторых пор еще и символ непокорности ЕС. Местные власти открыто и жестко критикуют политику ЕС в отношении мигрантов, и отказываются автоматически продлевать антироссийские санкции, передает "ТВ Центр".

В 2014 году по итогам выборов националисты из партии "Йоббик" стали третьей по значимости парламентской партией страны. Они открыто выступают против глобализации и евроинтеграции, а также за развитие отношений с Россией. Партия стала редкой политической силой в Европе, которая поддержала воссоединение Крыма с Россией, и выразила понимание борьбы народа Донбасса за свои права.

Посещение Владимиром Путиным Будапешта должно стать первым зарубежным визитом российского президента с начала года. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят восстановление отношений России и Евросоюза, ситуацию на Ближнем востоке, обострение обстановки в Донбассе и торгово-энергетическое сотрудничество.

После введения антироссийских санкций и ответных мер Москвы Венгрия не досчиталась 6,5 миллиарда долларов. И это вполне веский аргумент для венгерского руководства кричать на всю Европу о необходимости прекращения давления на Москву.

Впрочем, даже после введения санкций, совместные российско-венгерские проекты не потеряли своей актуальности. В Кремле не исключают присоединения Венгрии к газопроводам России. Одной из тем обсуждения Владимира Путина и Виктора Орбана может стать подключение страны к Северному или Турецкому потоку.

Лилия Акиньшина, Александр Савин, Станислав Ильин, "ТВ Центр". Будапешт.