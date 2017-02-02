Собянин: в Москве завершена реставрация 33 храмов и монастырей

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В Москве завершается масштабная реставрация Новоспасского монастыря. В четверг ход работ осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В столице подходит к завершению масштабная реставрация Новоспасского монастыря. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Мы с вами отреставрировали 33 старейших храма Москвы. Еще примерно столько же находятся в активной фазе работы. Это настоящее восстановление огромного исторического пласта не только Москвы, но и нашей страны. И это можно видеть по этому замечательному Новоспасскому монастырю", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил надежду на то, что основные работы по реставрации будут закончены в 2017 году. "Весь монастырь будет сделан в лучшем виде, завершен полностью, комплексно, так чтобы он стоял на века и радовал и прихожан, и всех москвичей", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Монастырь был основан в XIII веке сыном Александра Невского. И стал одной из первых обителей в Москве. Его реставрация - это крупнейший проект возрождения культурного наследия за последние несколько лет. В этом году главным объектом работ будет колокольня, на которой планируется установить 16-тонный колокол. Главная задача - воссоздание первоначального вида монастыря. Его реставрация - пример партнерства правительства города, Русской православной церкви и частного бизнеса.