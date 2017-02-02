Теги: Москва выставка художник культура

В Москве открылась выставка "Культурное строение города". На экспозиции представлены более 100 работ знаменитых и начинающих художников.

В Доме на Брестской открылась выставка "Культурное строение города". Там можно увидеть разные эпохи жизни Москвы в работах знаменитых и начинающих художников, передает "ТВ Центр".

Знаковые места столицы, старые улочки и бульвары - на экспозиции представлены более 100 работ. Выставка состоит из двух частей - "наследие", где представлены произведения художников московской школы живописи, и зал с работами современных мастеров . Посетителей также ждут мастер-классы, лекции и фильмы о творчестве живописцев.